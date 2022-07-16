الكاظمي يؤكد اهمية الاهتمام باحتياجات العراق

العالم - العراق

وقال الكاظمي، في حوار خاص مع العراقية الإخبارية، إن "احتياجات العراق أصبحت تستحق الاهتمام"، لافتاً إلى أن "قمة جدة عبارة عن تفاهمات مشتركة".

وأضاف أن "العراق يعدّ رقماً مهماً ولاعباً أساسياً في المنطقة"، مشيراً إلى أن "العراق تم تغييب دوره بسبب السياسات غير الحكيمة".

ولفت إلى أن "العراق يحاول استعادة دوره"، مؤكداً أن "العراق أصبح يشغل موقعاً مهماً في السياسة الدولية ورقماً مؤثراً بين الدول العربية".

وتابع أن "العراق يحتاج إلى الطاقة والكهرباء ، ونحتاج الى بناء محطاتنا وطاقتنا في هذا المجال وبناء شراكات مع الدول لتصدير الفائض منها".

وأوضح أن "الأمن الصحي جزء من الأمن القومي للدول وتحول الأمن الغذائي الى جزء من الأمن القومي لهذا نتعاون جميعا"، مضيفاً أنه "منذ لحظة تأسيس الحكومة من سنتين قمنا بالإجراءات ووصلنا إلى مذكرات تفاهم ،واليوم تم التوقيع على ما تم الاتفاق عليه في الماضي".

وأشار إلى أن "العراق سيطرح في قمة جدة إنشاء بنك للتنمية المشتركة بين الدول المجتمعة يخصص للمشاريع المشتركة".

وبين أن "البنك المشترك سيخلق فرص عمل كبيرة للشباب العراقي"، لافتاً إلى أن "العراق دولة مهمة في المنطقة ولن يكون إلى جانب محور بعينه".

وتابع: "أنجزنا الربط الكهربائي مع الدول الخليجية وهو يشكل عاملاً مهماً في توفير الطاقة الرخيصة للعراق"، مؤكداً أن "العراق بأمس الحاجة إلى الطاقة الكهربائية".