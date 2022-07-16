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شاهد.. انطلاق مهرجان فجر الدولي للموضة والأزياء في طهران

السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

احتضنت العاصمة طهران مهرجان فجر الدولي للموضة والأزياء بمشاركة مجموعة من أشهر مصممي الأزياء الإيرانيين.

العالم - مراسلون

وأنطلق المهرجان بدورته الـ11، حيث ترجمت التصاميم بألوانها الخلابة التاريخ الإيراني العريق، وكأنها تأخذك في رحلة سياحية، للتعرف على فسيفساء المجتمع الإيراني بأزيائه وأعراقه المتنوعة، بمنتوجات متقنة وقادرة على منافسة نظيراتها الأجنبية.

ومع هذا، تواجه هذه الصناعة معوقات ومعضلات عديدة، انطلاقا من الترويج لمواكبة ملامح العصر، والافتقار إلى أسواق عالمية على أرض الواقع.

ويبرز المعرض مشتركات أبناء المجتمع الإيراني الإسلامي، ويقوي العلاقات الثقافيه بين الدول الإسلامية.

عكست الأزياء المعروض في المهرجان التنوع الثقافي والشعبي في الجمهورية الإسلامية، فكل تصميم له حكاية عصرية ومتجذرة في التراث الإيراني.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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