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مراسل العالم: إصابة اثنين من القوى الأمنية جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون في بلدة المزيريب بريف محافظة درعا الغربي جنوب سوريا

السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

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