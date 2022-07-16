فضيحة جديدة لقناة العربية.. شاهد كيف حرفت كلام بايدن!

العالم- السعودية

ولم تكتف قناة "العربية" بفضيحة قطع البث عن المؤتمر الصحفي أثناء قيام أحد الصحفيين بالسؤال عن مقتل الكاتب جمال خاشقجي، بل قامت بتحريف كلام الرئيس "بايدن" بشكل جذري من خلال ترجمتها لتصريحاته حيث أوردت كلاما لم يرد على لسانه نهائيا حول حقوق الإنسان.

وخلال المؤتمر الصحفي، نسبت القناة إلى "بايدن" قوله أن"أي انتقاد للحكومة السعودية في بلد أجنبي بالنسبة لي هذا انتهاك لحقوق الإنسان".

وعقب تعمدها تحريف كلام لم يرد على لسانه، قامت "العربية" بقطع البث فورا عن المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن عقب تلقيه سؤالا عن مقتل جمال خاشقجي، لتحول بثها إلى الإستوديو.

بايدن يحمل بن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي

يشار إلى أنه خلال المؤتمر الصحفي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على إنه أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه يحمله المسؤولية عن مقتل جمال خاشقجي.

وقال بايدن، في تصريحاته الصحفية بعد اجتماعات مع كبار القادة السعوديين؛ إن ولي العهد نفى تورطه، وأكد أنه حاسب المسؤولين عن الجريمة.

وقال بايدن للصحفيين: "فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، أثرت (القضية) في ذروة الاجتماع، وأوضحت فكرتي عنها في تلك اللحظة ورأيي فيها الآن".

وأضاف: "كنت صريحا ومباشرا في مناقشة الأمر. لقد كشفت وجهة نظري بوضوح تام. لقد قلت بوضوح شديد، وذلك لأن التزام الرئيس الأمريكي الصمت بشأن قضية لحقوق الإنسان، هو شيء يتعارض مع طبيعتنا ومع طبيعتي".

وأوضح بايدن أن "ما حدث لخاشقجي كان فظيعا… وأكدت بوضوح أنه في حال حدث أي شيء من هذا القبيل مجددا، فإنهم سيواجهون ردا وأكثر من ذلك".