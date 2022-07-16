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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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وزير الخارجية السعودي: أكدنا للرئيس بايدن أننا اتخذنا إجراءات بحق من ارتكب جريمة قتل خاشقجي ومثل هذه الأخطاء تحدث
وزير الخارجية السعودي: محاولة فرض القيم على الدول تأتي بنتائج عكسية
وزير الخارجية السعودي: المملكة ملتزمة بإيجاد تفاهم إيجابي مع إيران
وزير الخارجية السعودي: المحادثات مع إيران إيجابية لكنها لم تصل إلى هدفها ونأمل أن نشهد تطورات في المستقبل
وزير الخارجية السعودي: يد المملكة ممدودة إلى إيران للوصول الى علاقات طبيعية
وزير الخارجية السعودي: يد المملكة ممدودة إلى إيران وحريصون على علاقات طبيعية معها
وزير الخارجية السعودي: قمة جدة ركزت على الشراكة مع الولايات المتحدة
مصادر فلسطينية: مستوطنو "جماعات الهيكل" يدعون لاقتحام المسجد الأقصى غدا الأحد
مراسل العالم: المبعوث الاممي الخاص الى سورية يعلن الغاء عقد جولة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف والتي كانت مقررة في 25 تموز الجاري
مراسل العالم: إصابة اثنين من القوى الأمنية جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون في بلدة المزيريب بريف محافظة درعا الغربي جنوب سوريا
وزير الخارجية السعودي: قمة جدة ركزت على الشراكة مع الولايات المتحدة
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش
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