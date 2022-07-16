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وزير الخارجية السعودي: المحادثات مع إيران إيجابية لكنها لم تصل إلى هدفها ونأمل أن نشهد تطورات في المستقبل

السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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