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وزير الخارجية السعودي: أكدنا للرئيس بايدن أننا اتخذنا إجراءات بحق من ارتكب جريمة قتل خاشقجي ومثل هذه الأخطاء تحدث

السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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