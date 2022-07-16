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بيان قمة جدة: الزعماء المشاركون في قمة جدة حثوا كل الدول والمجتمع الدولي على تكثيف الجهود للتوصل لحل سلمي في أوكرانيا

السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

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