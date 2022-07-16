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مراسل العالم: السفاره الصينية في بغداد تقول ردا على تصريحات بايدن إن الشرق الأوسط ليس باحة خلفية لأي احد وهو ملك لشعوبها ولايوجد فراغ فيه

السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

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