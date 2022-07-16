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وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يجري محادثات هاتفية مع نظيره التركي تشاويش اوغلو تركزت على الزيارة المرتقبة للرئيس اردوغان الى طهران

السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

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