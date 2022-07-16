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امير عبداللهيان وتشاويش اوغلو بحثا خلال محادثاتهما الهاتفية عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما في المجالات السياسية والقنصلية

السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

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