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المكتب السياسي لأنصارالله في اليمن يدين بشدة زيارة بايدن للكيان الصهيوني والسعودية معتبرا انها تخدم أمريكا و"إسرائيل" على حساب أمن المنطقة

السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

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