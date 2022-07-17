ارتفاع حجم التجارة بين ايران ورومانيا الى 5 اضعاف

العالم - ايران

وقال السفير الايراني في فيينا في اجتماع مع فناني الصناعات اليدوية في محافظة اصفهان والمتوجهين الى العاصمة الرومانية بوخارست للمشاركة في فعاليات الاسبوع الثقافي لاصفهان في رومانيا، ان العلاقات الاقتصادية بين ايران ورومانيا شهدت تطورا لافتا ووصل حجمها من 90 مليون دولار في عام 2020 الى 483 مليون دولار في العام الماضي.

وقال السفير سادات خلال هذا الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو ان فعاليات الاسبوع الثقافي لاصفهان في رومانيا ينظم بمناسبة مرور 120 عاما من بدء العلاقات بين البلدين وهناك فعاليات ثقافية وفنية وسياسية عديدة نظمت او ستنظم بهذه المناسبة.