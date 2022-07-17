الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع حجم التجارة بين ايران ورومانيا الى 5 اضعاف

ارتفاع حجم التجارة بين ايران ورومانيا الى 5 اضعاف
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

اعلن السفير الايراني في رومانيا "السيد حسين سادات" ارتفاع حجم التبادل التجاري بين ايران ورومانيا الى 5 أضعاف في العام 2021 قياسا مع عام 2020 .

العالم - ايران

وقال السفير الايراني في فيينا في اجتماع مع فناني الصناعات اليدوية في محافظة اصفهان والمتوجهين الى العاصمة الرومانية بوخارست للمشاركة في فعاليات الاسبوع الثقافي لاصفهان في رومانيا، ان العلاقات الاقتصادية بين ايران ورومانيا شهدت تطورا لافتا ووصل حجمها من 90 مليون دولار في عام 2020 الى 483 مليون دولار في العام الماضي.

وقال السفير سادات خلال هذا الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو ان فعاليات الاسبوع الثقافي لاصفهان في رومانيا ينظم بمناسبة مرور 120 عاما من بدء العلاقات بين البلدين وهناك فعاليات ثقافية وفنية وسياسية عديدة نظمت او ستنظم بهذه المناسبة.

روابط ذات صلة

قاليباف: ايران تطلع لزيادة التجارة مع جيرانها الى 200 مليار دولار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفاصيل مهمة عن اللقاء بين بايدن والملك سلمان 

بدء توافد الزوار الايرانيين الى العراق من دون تأشيرات دخول

ارتفاع حجم التجارة بين ايران ورومانيا الى 5 اضعاف

طهران ترد على ادعاءات بايدن .. 'اميركا تسعى لاحداث توتر وخلق أزمات بالمنطقة'

حصيلة قتلى وجرحى وخسائر مادية.. شاهد تفاصيل تجدد الإشتباكات القبلية في السودان

"حميميم": إصابة جنديين سوريين بقصف في إدلب