الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إسبانيا.. أكثر من 30 حريق غابات نشط في مناطق مختلفة

إسبانيا.. أكثر من 30 حريق غابات نشط في مناطق مختلفة
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

أفاد التلفزيون الإسباني الرسمي، أمس السبت، بأن قوات الإطفاء تحاول مكافحة أكثر من 30 حريق غابات نشط في مناطق مختلفة من البلاد. لافتا إلى أنها دمرت أكثر من 14 ألف هكتار من الغابات والمحميات الطبيعية.

العالم - أوروبا

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الإعلان خلال الساعات الماضية عن عشرات الحرائق في عدة أقاليم إسبانية، لا سيما الأندلس جنوبا، وغاليثيا في الشمال الشرقي، وإكستريمادورا وكاستيا وليون، مشيرا إلى أن محاولات السيطرة عليها تواجه صعوبات كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبية، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.

وأوضح أن السلطات أجلت آلاف الأشخاص، يوم السبت، بسبب الحرائق التي خرجت عن نطاق السيطرة في عدة محافظات، منها ملقا جنوبا، حيث نشب حريق في ميخاس تسبب بتدمير أكثر من 1890 هكتارا، ودفع السلطات إلى إجلاء 3065 شخصا من منازلهم.

ويأتي ذلك تزامنا مع موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد، والتي بدأت يوم الأحد الماضي وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل، علما أن بعض المناطق سجلت درجات حرارة وصلت إلى 45 مئوية، فيما سجل عدد كبير منها 44 درجة مئوية.

كما تسببت موجة الحر في وفاة 360 شخصا بحسب ما كشف عنه معهد كارلوس الثالث التابع لوزارة الصحة الإسبانية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

بالفيديو.. موجة حر جديدة تجتاح مناطق أوروبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيطاليا تتجاوز حاجز 20 مليون حالة إصابة بكورونا

مجلس الشورى اليمني يدين زيارة بايدن إلى المنطقة

ممثلون عن البيت الابيض: دول الشرق الأوسط تفضل التعاون مع أمريكا

إسبانيا.. أكثر من 30 حريق غابات نشط في مناطق مختلفة

شاهد..مقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 5 آخرين في حادث مأساوي في لبنان!

معارضون بحرينيون يؤكدون على مقاطعة الانتخابات