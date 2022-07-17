'قيس سعيد' يقيل سفير تونس لدى اليونسكو

العالم - تونس

وكتب الهاني على صفحته في موقع "فيسبوك": "أنباء متواترة عن إقالة السيد غازي الغرايري من منصب سفير تونس لدى منظمة الاُمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) والمُنظمة الدولية للفرنكوفونية في باريس، في نوبة غضب رئاسية، منذ شهر ونصف، على خلفية التماسه من رئيس الدولة، عبر رئاسة الجمهورية، وبكل لُطف، العدول عن القرار اللَّا دستوري واللَّا قانوني بعزل 57 قاضيا والتَّدخُّل في استقلاليَّة القضاء>

وقال الهاني إن هناك "تكتما شديدا عن خبر الإقالة، حتى لا يساهم في تأكيد الأخبار المتواترة عن صعوبة عقد القمَّة الفرنكوفونيَّة في نوفمبر القادم في جربة تحت سلطان التدابير الاستثنائية والأزمة الدستورية والمؤسسية والسياسية الخانقة التي تعيشها بلادنا.