طهران تستضيف القمة السابعة للدول الراعية لمباحثات استانة

العالم-سوريا

وسيصل في هذا السياق، كل من الرئيسين الروسي "فلاديمير بوتين" والتركي "رجب طيب اردوغان" الى طهران عصر غد الاثنين؛ وستقام بحضور رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، مراسم استقبال رسمية على انفراد لهما في مجمع سعد اباد الثقافي والتراثي.

يذكر ان اجتماع القمة الاول للدول الثلاث الراعية للسلام السوري، انعقد بجزيرة سوتشي الروسية في 2017-11-22؛ وعقب المفاوضات في استانة الكازاخستانية بين ممثلي اطراف النزاع وبهدف التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار وحل الازمة سياسيا في سوريا.

المصدر: وكالة ارنا