اليمنيون يتوافدون الى الساحات في أنحاء البلاد إحياء ليوم الولاية

العالم - اليمن

ويردد المتوافدون اليمنيون إلى الساحات الأهازيج الشعبية والأناشيد في حب الوصي والآل، ويؤدون والبرع الشعبي، حاملين رايات الحرية.

وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات قد دعت، أمس السبت، للمشاركة الواسعة للاحتفاء بيوم الولاية في ساحات أمانة العاصمة والمحافظات اليوم الأحد.

وحددت اللجنة المنظمة بأمانة العاصمة 3 ساحات للرجال وساحتين للنساء للاحتفاء بيوم الولاية.

ففي مديريات معين والتحرير وصنعاء القديمة وآزال حددت اللجنة المنظمة ميدان التحرير ساحة للاحتفاء بيوم الولاية، فيما حددت اللجنة المنظمة في مديريات بني الحارث وشعوب والثورة جنوب الكلية الحربية ساحة للاحتفاء بيوم الولاية صباح اليوم الأحد.

وفي مديريات السبعين والوحدة والصافية تم تحديد الساحة الترابية شرق جامع الشعب ساحة للاحتفاء بيوم الولاية.

كما حددت اللجنة المنظمة ساحتي جامع الشعب وغرب حديقة الثورة للنساء لإحياء يوم الولاية صباح اليوم.

وحددت اللجنة المنظمة في محافظة صنعاء 19 ساحة للاحتفاء بيوم الولاية هي: متنة بمديرية بني مطر، ولولوة بمديرية همدان، والخطم في رجام بمديرية بني حشيش، والجامعة بمديرية أرحب، وبني زتر بمديرية نهم، شارع الـ 40 بمديرية سنحان، وقحازة بمديرية بلاد الروس، وغيمان بمديرية بني بهلول.

وساحات رأس نقيل عمدان بمديرية الحيمة الداخلية، وبني منصور بمديرية الحيمة الخارجية، وقاع السوق وسوق وادي ملاحا بمديرية خولان، وقرية الصفيراء بمديرية بني ضبيان.

وقرية الربوع بمديرية الحصن، وشاحك وقودرة بمديرية الطيال، والعبر بمديرية جحانة، وساحة المطار بمديرية مناخة، وساحة إدارة الأمن بمديرية صعفان.

وفي محافظة صعدة حددت اللجنة المنظمة 10 ساحات للاحتفاء بيوم الولاية شملت ساحات مدينة صعدة، وضحيان بمديرية مجز، ومدينة جاوي لمديرية منبه وما جاورها، ومنطقة العشاش لآل سالم وكتاف.

وكذلك ساحات في مراكز مديريات الحشوة، رازح، والمرازم بخولان عامر، وعزلة ذويب بمديرية حيدان، وعزلة بني بحر بمديرية ساقين، وعزلة غافرة بمديرية الظاهر للاحتفاء بيوم الولاية صباح اليوم.

وفي محافظة عمران تحدد كافة مراكز مديريات المحافظة، بالإضافة لساحة المدينة جولة النصر - الصماد ساحات للاحتفاء بيوم الولاية صباح اليوم.

أما في محافظة المحويت فقد تم تحديد مركز المحافظة لمديريات الرجم والمدينة وجبل المحويت، وبقية مراكز مديريات المحافظة ساحات للاحتفاء بيوم الولاية.

وفي محافظة ذمار تحدد مركز المحافظة في مدينة ذمار وبقية مراكز مديريات المحافظة ساحات للاحتفاء بيوم الولاية.

كما حددت اللجنة المنظمة محافظة ريمة مركز المحافظة بمديرية الجبين و5 ساحات لكافة مديريات المحافظة للاحتفاء بيوم الولاية

وفي تعز تحدد 7 ساحات هي ساحة الكمب مديرية مقبنة لمديريات مقبنة والمخا وجبل حبشي، وساحة المجمع الحكومي مفرق ماوية مديرية التعزية لمديريات التعزية وصالة، وساحة دمنة خدير لمديريات خدير وصبر الموادم وسامع والصلو والمسراخ.

وساحة كلية المجتمع بني شعب مديرية شرعب السلام، وساحة مدرسة مصعب مركز مديرية شرعب الرونة، وساحة جباله مديرية ماوية، ومركز مديرية حيفان مكانا للاحتفاء بيوم الولاية صباح الأحد.

كما حددت اللجنة المنظمة في تعز تحدد ساحة ملعب الشاعر حبيل أسود بمديرية التعزية للنساء لإحياء يوم الولاية عصر اليوم الأحد.

وفي محافظة الجوف تم تحديد ساحة المراشي لمديريات الجوف الأعلى وساحة الحزم لمديريات الجوف الأسفل مكانا للاحتفاء بيوم الولاية صباح اليوم.

وفي محافظة حجة دعت اللجنة المنظمة للاحتفاء بيوم الولاية صباح اليوم الأحد في كافة المديريات.

أما في محافظة إب فقد حددت اللجنة المنظمة 4 ساحات للاحتفاء بيوم الولاية صباح اليوم في جامعة إب للمربعين الأوسط والشرقي - مدينة يريم للمربع الشمالي - مدينة القاعدة للمربع الجنوبي - مدينة العدين للمربع الغربي

وفي محافظة الحديدة تحدد ساحات بيت عطاء بالزيدية للمديريات الشمالية، ومدينة باجل للمديريات الشرقية، ومدينة الحسينية للمديريات الجنوبية ساحات للاحتفاء بيوم الولاية صباح اليوم الأحد، وحديقة الشعب لمديريات المدينة وما جاورها ساحة للاحتفاء بيوم الولاية عصر اليوم.

وفي محافظة الضالع حددت اللجنة المنظمة مدينة دمت لمديريتي جبن ودمت، ومنطقة قرين الفهد بمديرية قعطبة ساحات للاحتفاء بيوم الولاية صباح اليوم.

وحددت اللجنة المنظمة مدينة البيضاء، ومديرية السوادية، ومدينة رداع ساحات للاحتفاء بيوم الولاية صباح اليوم الأحد.

وفي محافظة مأرب تم تحديد مديرية الجوبة لمربع مراد وبني عبد، وبيت الدماجي بمديرية صرواح، وبراقش بمديرية مجزر، والمثعف بمديرية بدبدة وباب حره بمديرية حريب القراميش ساحات للاحتفاء بيوم الولاية صباح اليوم.