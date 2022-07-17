رعد: الرّهان على العدوّ الإسرائيلي بإخضاع منطقتنا هو رهان عابث

العالم - لبنان

وأعتبر رعد خلال احتفال في جنوب لبنان الى أنه سيكتشف هؤلاء أنّ الرّهان على العدوّ الإسرائيلي بإخضاع منطقتنا هو رهان عابث لا طائل منه وأنّ العدوّ الإسرائيلي لا مكان له في منطقتنا، وهذا ما سيكون نتيجة فعل شعوب هذه المنطقة بدءًا من الشعب الفلسطيني المقاوم في الداخل وصولًا إلى كلّ الشّعوب المقاومة في منطقتنا.

و أشار الى أنه في موقع الدبشة وفي مسار الأربعين ربيعا نستحضر كلّ أبطالنا المجاهدين ونستحضر صورهم وتضحياتهم ونستحضر عهدنا للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي ندعو الله أن يحفظه ويطيل عمره ليحقق آمال كلّ المقاومين الشرفاء وكل أبناء شهدائنا ومجاهدينا وعوائلهم وكل أبناء أهلنا.

وأكد رعد، أننا نحن الشّعبُ اللبناني أسياد هذا البلد ونحن الذين نرسمُ سياساته وفق مصالحِ أبنائنا وأجيالِنا المقبلة وليس وفقَ البرامجِ التي تعدُّها الغرفُ السوداء.