الدفاع الصربية: الطائرة المنكوبة كانت متجهة إلى بنغلاديش

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وقال وزير الدفاع الصربي نيبويشا ستيفانوفيتش، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن "الطائرة التي تحطمت ليلا في اليونان، كانت تحمل 11.5 طن من منتجات الصناعات الدفاعية الخاصة بنا إلى بنغلاديش. ولسوء الحظ، مات جميع أفراد الطاقم الثمانية".



ورصدت الطائرة آخر مرة على شاشة الرادار على بعد 10 أميال بحرية غرب كافالا شمالي اليونان وطلب الطيار السماح له بالقيام بهبوط اضطراري في حالات الطوارئ، مبلغا عن حدوث عطل بأحد المحركات.



وأظهرت لقطات فيديو الطائرة مشتعلة وهي تهبط بسرعة، قبل أن تصطدم بالأرض فيما بدا أنه انفجار.

وكإجراء احترازي بسبب الرائحة النفاذة المنبعثة من موقع التحطم، أبلغت لجنة تنسيقية مكونة من مسؤولي البلدية والشرطة وخدمة الإطفاء سكان المنطقتين الأقرب إلى موقع التحطم بإبقاء نوافذهم مغلقة طوال الليل، وعدم مغادرة منازلهم.

وتقول السلطات إنها لا تعرف ما إذا كانت هناك مواد كيميائية خطيرة على متن الطائرة أم لا، بما في ذلك تلك الموجودة في البطاريات.

وقالت هيئة الطيران المدني اليونانية إن الطيار تمكن من تنبيه السلطات بشأن مشكلة في أحد محركات الطائرة وأعطي خيار الهبوط في مطاري سالونيك أو كافالا، واختار كافالا الذي كان أقرب، قائلا إنه كان لديه سبب قوي للقيام بهبوط اضطراري.