صادرات سلع ايران الى تركيا تنمو بنسبة 192%

العالم - ايران

وأوضح المتحدث " روح الله لطيفي" اليوم الاحد في تصريح على اعتاب الزيارة المقررة للرئيس التركي الى طهران، بأنه تم تصدير 3.070 مليون طن بقيمة 1.737 مليار دولار من السلع الايرانية الى تركيا في فصل الربيع، بنمو كمي 363 بالمئة وسعري 192 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة 2021.

وأشار أن ايران استوردت سلعا من تركيا بحجم 700 الف طن بقيمة 1.273 مليار دولار في الفترة المذكورة.

وبيّن أن من السلع المصدرة الى تركيا المواشي والاسماك والورود والنباتات والفواكه والمواد الغذائية والانشائية والمعدنية والمنتجات البتروكيماوية والمواد الكيميائية والاجهزة المنزلية والمنتجات الصناعية والصحية والفولاد والالبسة والجلديات والاحذية والمعدات الزراعية والطبية والاثاث.

لطيفي إستطرد أن التبادل التجاري الايراني التركي في السنة المالية المنتهية 20مارس /آذار 2022، كان قد سجل نحو 19.5 مليون طن بقيمة 11.4 مليار دولار، بنمو كمي 73 بالمئة وسعري 64 بالمئة على اساس سنوي، إذ بلغت الصادرات الايرانية 15.7 مليون طن بقيمة 6.1 مليار دولار بمقابل توريد سلعا تركية بـ 3.7 مليون طن بقيمة 5.3 مليار دولار.