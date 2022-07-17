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انفوغرافيك.. زيارة بايدن الفاشلة للمنطقة

انفوغرافيك.. زيارة بايدن الفاشلة للمنطقة
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

يعتقد الخبراء ان الرئيس الاميركي جو بايدن لم يحقق ايا من الاهداف التي خطط لها خلال زيارته للمنطقة.

العالم - انفوغرافيك

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