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السيد عبدالملك الحوثي سيلقي كلمة بمناسبة يوم الغدير

السيد عبدالملك الحوثي سيلقي كلمة بمناسبة يوم الغدير
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

سيلقي قائد حركة أنصارالله السيد "عبدالملك بدر الدين الحوثي" كلمة متلفزة الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين بمناسبة يوم الغدير .

العالم - اليمن

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السيد عبدالملك الحوثي سيلقي كلمة بمناسبة يوم الغدير

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