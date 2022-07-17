تعطيل 7 محافظات.. النجف تستعد للاحتفال بعيد الغدير (صور)

العالم-العراق

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة النجف العقيد مقداد الموسوي في بيان، إن “شرطة المحافظة باشرت بالاشتراك مع فرقة الإمام علي القتالية أحد تشكيلات الحشد الشعبي، تنفيذ خططها الأمنية الخاصة بزيارة عيد الغدير”، مبيناً أنَّ “ذروة الزيارة ستكون يوم غد الاثنين، يوم ذكرى بيعة الغدير للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام”.

وأضاف الموسوي، أن الخطة ركزت على الجهد الاستخباري وجمع المعلومات والتعامل معها أولاً بأول”، مبينا أنها “ستعتمد الأطواق الأمنية لتأمين دخول الزائرين وانسيابية وصولهم إلى المرقد المقدس للإمام علي عليه السلام”.

ولفت الموسوي إلى أنَّ “فرقة الإمام علي القتالية أحد تشكيلات الحشد الشعبي، بالاشتراك مع قوات الحدود ستتحمل مسؤولية الطوق الأمني لبادية النجف”،

مبينا أن “قيادة الشرطة ركزت خلال الأيام الماضية على السيطرات الخارجية لمداخل المحافظة من شمالها باتجاه كربلاء، ومن جنوبها باتجاه قضاء المناذرة ومحافظة الديوانية، ومن الشرق باتجاه محافظة بابل، كما قامت قوة مكافحة المتفجرات بجولات تفتيشية شملت جميع المناطق المحيطة بالمحافظة لتأمينها”.

7 محافظات عراقية تعطل الدوام بمناسبة عيد الغدير

وأعلنت 7 محافظات عراقية، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين بمناسبة عيد الغدير الأغر.

وقررت كل من محافظات النجف الأشرف وواسط والديوانية والمثنى وبابل وذي قار وميسان تعطيل الدوام الرسمي غداً الاثنين، بمناسبة عيد الغدير.

وضمن الاستعدادات الجارية للاحتفال بعيد الغدير الأغر، تم مساء الجمعة 15 يوليو / تموز 2022 تزيين ضريح المرقد العلوي المطهر في النجف الأشرف بالورود الطبيعية ورفع الرايات التي حملت عنوان المناسبة، وذلك خلال الحفل الذي حضره الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة وحشد من الزوار.