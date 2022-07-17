بعد انقطاع لـ17 يوما.. البدء بضخ المياه إلى مركز مدينة الحسكة

العالم - سوريا

وبين مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة في تصريح لوكالة "سانا" السورية الرسمية أن عمليات ضخ المياه من محطة الحمة باتجاه مركز مدينة الحسكة بدأت ظهر اليوم بعد انتظار دام لنحو 4 أيام لحين امتلاء خزانات مشروع مياه علوك نتيجة ضعف الوارد المائي بسبب الاعتداءات التي تقوم بها الجماعات المسلحة المدعومة تركيا سواء بسرقة الكهرباء المغذية للمحطة أو سرقة المياه التي يتم ضخها عبر الأنابيب بهدف سقاية وري المزروعات في ريف مدينة رأس العين.

ولفت العكلة إلى أن اعتداءات الجماعات المسلحة لا تزال مستمرة في مشروع علوك وبالتالي فإن ضخ المياه إلى باقي الأحياء سيتأخر لحين إعادة ملء خزانات مشروع علوك ومعاودة الضخ إلى المشتركين في باقي أحياء المدينة.

يذكر أنه ونتيجة الاعتداءات على مشروع علوك فإن الفترة الزمنية التي تحتاجها عمليات ضخ المياه لكل قطاع من القطاعات الستة في مدينة الحسكة ومحيطها ثلاثة أيام حيث يعاد الضخ لكل قطاع خلال فترة تقارب 18 يوماً.