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البحرين تستثني القطريين من الدخول البلاد ببطاقة الهوية

البحرين تستثني القطريين من الدخول البلاد ببطاقة الهوية
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية البحرينية، عن السماح لجميع مواطني الدول الخليجية بدخول البحرين عبر المنافذ كافة، باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر ومن دون أي إجراءات مسبقة.

العالم- البحرين

ويأتي ذلك تماشيًا مع استئناف دول مجلس التعاون استخدام بطاقة الهوية في التنقل بين دولها، كما يشمل هذا التسهيل السماح بانتقال المواطنين البحرينيين إلى جميع دول مجلس التعاون، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا».

وأضافت أن هذه التسهيلات في إطار تسهيل إجراءات السفر والتنقل بين "الأشقاء" في دول مجلس التعاون، ورعاية مصالحهم و"عوائلهم الكريمة"، وفي ظل ما يجمعهم من أواصر الدم والنسب ووشائج القربى، ووحدة الدين واللغة والهدف والمصير المشترك – على حد قولها.

وأظهر موقع البوابة الإلكترونية الرسمي لحكومة البحرين، أنه يُسمح لمواطني دولة قطر بدخول البحرين، من خلال الحصول على «تأشيرةٍ إلكترونية» عبر الموقع الرسمي.

ويأتي ذلك بالرغم من انعقاد قمةٍ خليجيةٍ في "محافظة العُلا" السعودية مطلع العام 2021، والتي أفرزت مصالحة خليجية مع قطر، بعد أزمة الحصار الذي فرضته «السعودية، الإمارات، البحرين ومصر» عليها عام 2017، وموافقة الدول الأربع على إعادة العلاقات معها بما في ذلك الرحلات الجوية – بحسب بيان القمة الختامي.

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