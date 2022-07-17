5 قتلى وجرحى باشتباكات بين فصائل مسلحة في عدن

العالم- اليمن

وتحدثت أنباء عن سقوط قتيل وأربعة جرحى باشتباكات مسلحة وقعت فجر الأحد بين أفراد من شرطة العريش التابعة للمجلس الانتقالي وبين أفراد من اللواء الأول عمالقة بمديرية خور مكسر في عدن.

واتهم اللواء الأول عمالقة في بيان نشره قائده ذو يزن السلمي على "فيسبوك"، أفراداً تابعين لقائد شرطة العريش ماهر عكاش بمهاجمة عناصر من اللواء قبالة قاعة الفخامة بحي العريش وأطلقوا عليهم وابلاً من الرصاص ما أدى إلى مقتل أحد الجنود، بحسب البيان.

وأوضح البيان، أن تبادلاً لإطلاق النار بين الجانبين أدى إلى إصابة 4 من أفراد شرطة العريش، كما تمكنت قوات العمالقة من احتجاز العناصر المهاجمة.