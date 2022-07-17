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شاهد.. تصوير أحدث أفلام النجم العالمي جاكي شان في دمشق

شاهد.. تصوير أحدث أفلام النجم العالمي جاكي شان في دمشق
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

انطلقت في منطقة الحجر الأسود بالعاصمة السورية دمشق أعمال تصوير الفيلم السينمائي الصيني "عملية الوطن" (Home Operation) من بطولة وإنتاج النجم العالمي جاكي شان.

العالم - سوريا

والفيلم هو مشروع صيني - إماراتي من إنتاج الممثل الصيني جاكي شان، وتدور أحداثه حول عملية إجلاء مواطنين صينيين وأجانب ودبلوماسيين، خلال العدوان على اليمن الذي بدأ عام 2015 وسط تسليط الضوء على التعاون الإنساني بين الإمارات والصين في وضع محفوف بالمخاطر.

وكان من المقرر أن يتم تصوير الفيلم في الإمارات، بحسب ما أعلنه المخرج الصيني سونغ يينكسي، موضحا أنه عند البحث عن مواقع لتصوير هذا الفيلم، لاقى ترحيبا من السلطات والخبراء الإماراتيين، واقتنع تماما عند رؤيته الإستوديوهات العديدة والمعدات والموظفين المحترفين بالإنتاج في الإمارات.

ونشر مخرج الفيلم الصيني سونغ يينكسي عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" عدة صور خلال الأيام الماضية من مواقع تصوير العمل في دمشق.

يذكر أن هذا العمل هو أول فيلم صيني يتم تصويره في سوريا، ومن الممكن مشاركة بعض النجوم السوريين في العمل ومن بين الأسماء المرشحة الفنانة نسرين طافش.

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