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إيران: نأمل أن يفي المسؤولون الأفغان بالتزاماتهم تجاه الحق بمياه هيرمند

إيران: نأمل أن يفي المسؤولون الأفغان بالتزاماتهم تجاه الحق بمياه هيرمند
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الداخلية الإيرانية أحمد وحيدي عن أمله بأن يفي المسؤولون الأفغان بالتزاماتهم تجاه حق محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية جنوب شرق البلاد من مياه نهر هيرمند.

العالم - إيران

وقال وحيدي في تصريح صحفي حين وصوله صباح اليوم الأحد إلى مطار مدينة زابل لتفقد مشاريع البناء والإعمار في المحافظة: إن محافظة سيستان وبلوشستان لديها مشاكل تاريخية جادة يجب رصدها ومتابعتها بشكل منتظم ومستمر.

وأضاف: هذه هي المرة السادسة التي أسافر فيها إلى سيستان وبلوشستان، وفي الزيارة السابقة لهذه المحافظة حددنا مواعيد لتنمية المنطقة وكان لا بد من متابعة هذا الأمر.

واعتبر وزير الداخلية الإيرانية المياه قضية أساسية في سيستان، والتي تشمل أبعادا مختلفة، وقال: في مجال حقوق المياه في منطقة سيستان، فإن زملاءنا في وزارة الخارجية مسؤولون عن المتابعة بصورة خاصة.. آمل أن يفي مسؤولو الحكومة الأفغانية بالتزاماتهم فيما يتعلق بحق سيستان من المياه (مياه نهر هيرمند الحدودي المشترك) وأن يحلوا هذه المشكلة.

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