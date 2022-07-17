ما حقيقة إرسال الجيش السوري تعزيزات لخطوط التماس مع القوات التركية؟

العالم - سوريا

وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن إرسال الجيش السوري تعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس مع القوات التركية في ريف الحسكة الشمالي الغربي شمالي البلاد.



وأضاف المصدر أن "كل ما يتم تداوله عار عن الصحة، ولم يتم إرسال تعزيزات إلى خطوط التماس حتى اللحظة".



وانتشرت خلال اليومين الماضيين، أنباء عن إرسال الجيش السوري تعزيزات عسكرية إلى شمالي البلاد لمواجهة أي عملية عسكرية تركية محتملة في المنطقة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، إن أنقرة مستعدة لشن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا يمكن أن تبدأ في أي لحظة.

من جانبها، وصفت دمشق مرارا وجود القوات التركية في المنطقة الحدودية لسوريا، التي تنفذ عمليات هناك ضد التشكيلات الكردية، بأنه غير قانوني وحثت أنقرة على سحب قواتها.