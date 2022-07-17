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السيد الحوثي: المنافقون حرصوا على أن يأتوا بشخص هو رمز من رموز التطبيع وجعلوه يتولى خطبة الحجاج في عرفات

الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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