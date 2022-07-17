صور.. إمام الحرم المكي السابق يرتدي 'الجينز' ويقود دراجة نارية!

العالم- السعودية

وظهر الشيخ الكلباني في لقطات تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي بنطلون جينز وتيشرت وسترة ممتلئة بالشارات مثلما يفعل "البايكرز" ويجلس على دراجة نارية من نوع "هارلي".

وأظهرت اللقطات، الكلباني، وهو يسأل عن سرعة الدراجة وإذا كانت تسير بسرعة 140 أو 150، ليرد عليه صاحب الدراجة: "ما بسرع، إنما أسير فيها على 120 أو 140".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها الكلباني حالة من الجدل، فقد سبق أن شارك في مقطع فيديو دعائي لـ"موسم الرياض 2021" على طريقة مسلسل صراع العروش، في ظهور كان قد أثار جدلا ضد الشيخ الشهير.

وبعد موجة جدل، قال الكلباني في لقاء مع قناة "SBC": "ما دريت إنه إعلان الأول كانت دعوة لزيارة الكومبات فيلد. وقالوا نبغى نصور بس للشركة، وأصروا على ذلك".

وأضاف: "ما قابلت إلا سعيد العويران كان جاي يسوي نفس الإعلان. أما البقية ما شفتهم وصوروا اللقطة حقتنا وبعدين معالي المستشار (تركي آل الشيخ) هو اللي نزل الإعلان. لكن المرة الثانية قالولي فوافقت . ناسبتني الفكرة".

وفيما يخص أجر عادل الكلباني في إعلان موسم الرياض، رفض الكلباني الإفصاح عن المبلغ.

وقال: "لا ما أقدر لكن جاتني هدية قيمة ثمينة جداً"، مشيراً إلى أنه تعهد بعدم الإفصاح عن المبلغ موضحاً أنه كان مبلغا مغريا.

كما أثير جدل آخر عن عادل الكلباني، بعد تقليده في برنامج "استديو 22" على قناة mbc السعودية، بشكل وصفه بالمسيء غير المقبول واعتبر إهانة له. وتوعد الكلباني باللجوء للقضاء، وقال إن هناك فرقًا بين السخرية والاستهزاء والكوميديا اللطيفة أو الإسقاط.