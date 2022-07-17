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4200 متطوع إيراني في القطاع الطبي لخدمة زوار الأربعين

4200 متطوع إيراني في القطاع الطبي لخدمة زوار الأربعين
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد شؤون العتبات المقدسة بالمركز الطبي للحج والزيارة بجمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن أكثر من 4200 متطوع في القطاع الطبي سجلوا أسماءهم لخدمة الزوار الإيرانيين في مسيرة أربعينية الامام الحسين (ع).

العالم - إيران

وأشار حسين فضلي في تصريحه اليوم الأحد بشأن مسيرة أربعينية الإمام الحسين (ع): بالنظر إلى ضرورة الاستعانة بطاقم طبي متمرس لخدمة الحجاج الإيرانيين أثناء الأربعين الحسيني، فقد تم الإعلان عن دعوة الكوادر الطبية والعلاجية من خلال موقع المركز الطبي للحج والزيارة وتم تسجيل 4274 شخصا في هذا النظام حتى الآن.

وأعلن أن أكبر عدد من المسجلين هم من الممرضين المتطوعين في مختلف المجالات، وأضاف: لغاية يوم الجمعة تم تسجيل أسماء 889 ممرض طوارئ، 510 ممرض "سي سي يو"، 389 ممرضا في الطب الباطني، 102 ممرض أطفال، 506 فنيين طوارئ، 230 فنيا صيدلانيا، 375 مساعدا طبيا، 270 طبيبا عاما، 228 ممرضة وطبيبة أمراض نسائية و 550 متطوعا من مجالات طبية أخرى.

وأكد أن هذه الإحصائية مرتبطة بالتسجيل المسبق الأولي وليست نهائية وقال: بعد استكمال استمارة الاستدعاء، سيدخل طاقم العلاج الطبي مرحلة الاختبار والمقابلة، وأخيرا سيتم قبول أسماء المقبولين ويتم الإعلان عنها على موقع المركز الطبي.

وقال فضلي إنه أمام المتطوعين مهلة حتى نهاية هذا الأسبوع للتسجيل في الموقع الإلكتروني للمركز الطبي للحج والزيارة ليتم إرسالهم إلى العتبات المقدسة وخدمة الزوار خلال مسيرة الأربعين.

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