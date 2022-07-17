أميركا تحرم 'تشافي' من دخول أراضيها لزيارته إيران لاعبا!

العالم - إيران

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن سبب عدم سفر تشافي هو زيارات سابقة قام بها إلى إيران إبان احترافه كلاعب كرة قدم ضمن صفوف فريق السد القطري.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي لم يحصل على إذن بالسفر عبر النظام الإلكتروني لتصاريح السفر إلى أميركا، حيث لا يجوز للأشخاص غير الحاصلين على تأشيرة سفر للولايات المتحدة الصعود على متن الطائرة بدون الحصول على تصريح من هذا النظام الذي غالبا ما يصدر إذنا بالسفر أو رفضا بشكل سريع للغاية.

وفي حال رفض النظام سفر شخص ما، يمكن لهذا الشخص التقدم بطلب للحصول على تأشيرة بالطرق العادية، وهو أمر يستغرق بضعة أيام.

وذكرت الصحيفة أن من المرجح أن يكون قرار الرفض صدر لأن تشافي سافر عدة مرات لإيران عندما كان لاعبا محترفا في نادي السد القطري في الفترة بين 2015 و2019، وكان اللاعب الكتالوني أنهى مشواره الاحترافي في 2019 ثم تولى تدريب السد وذلك قبل أن يتولى تدريب برشلونة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وكانت أميركا قبل يومين حرمت لاعبين إيرانيين وهما "إحسان بيرجهان" و"إحسان حدادي" من المشاركة في بطولة ألعاب الساحة والميدان المقامة على أراضيها، حيث باتت تسيسها للرياضة أمرا اعتياديا.. هذا إضافة إلى منعها بالأمس القريب منتخب الكاراتيه ومن بعده منتخب الرمي بالسهام وحتى لاعبة التنس صاحبة 19 ربيعا من الحضور في المنافسات الدولية على أراضيها.

ومن الجدير بالذكر أن أميركا تستضيف في هذه الفترة الدورة 18 لبطولة العالم في الساحة والميدان، وقد رشح الاتحاد الدولي للساحة والميدان اللاعب إحسان حدادي لهذه البطولة، وأما إحسان بيرجهان فقد تأهل عبر البطولات التي سبقت هذه البطولة إلى النهائيات.

ولكن الغريب هذه المرة أن يطال المنع لاعبا إسبانيا دخل إلى إيران في إطار مباريات رسمية نظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتحديدا دوري أبطال آسيا.