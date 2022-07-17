مسؤول إسرائيلي: رئيس الأركان حلق فوق الأجواء السعودية في مارس الماضي

العالم ـ الاحتلال

وفي مقابلة مع الموقع الالكتروني الإسرائيلي i24NEWS ، أكد المسؤول العسكري الإسرائيلي أن كوخافي قد طار في شهر مارس/ آذار الماضي فوق الأجواء السعودية في طريقه إلى المنامة.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت، أول أمس الجمعة، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى كيان الاحتلال، الأربعاء الماضي، في بداية جولة إقليمية، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه. وخلال جولته الشرق الأوسطية، التي انتهت، أمس السبت، 16 من يوليو/ تموز، زار بايدن الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.