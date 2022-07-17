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مستشار المجلس اليمني: كل ما جرى في جدة هو لمصلحة امريكا

الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال مستشار المجلس السياسي الاعلى في اليمن محمد طاهر انعم ان البيانات التي صدرت عن ما يسمى بقمة جدة لا تعنينا في صنعاء واليمن.

العالم – خاص بالعالم

واكد مستشار المجلس السياسي الاعلى ان هذه البيانات لم تأتي بعد التواصل معهم ولا بالتنسيق مع صنعاء ولا بناء على تفاهمات.

واشار محمد طاهر انعم الى ان القيادة السياسية في صنعاء قد اصدرت بيانا واضحا على ان كل تلك التفاهمات والاعلانات في جدة غير معنيين بها رغم اننا طرف اساسي في هذه الحرب اليمنية السعودية.

واضاف مستشار المجلس السياسي الاعلى نلحظ ان كل ما جرى في جدة هو مصلحة امريكية وواشنطن تريد هدنة من اجل المحافظة على اسعار النفط والغاز في المنطقة حتى لا يتأثر اقتصادها.

وشدد محمد طاهر انعم على ان السلطة في صنعاء ليست معنية بالتعاطي مع هذه الامور وان القيادة السياسية تطالب بانهاء هذه الحرب وهذا الحصار على اليمن.

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