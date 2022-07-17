بالفيديو.. قرار الحرب او السلم في اليمن مركزيا لدى امريكا

العالم – خاص بالعالم

واضاف ان ماتراه الولايات المتحدة الامريكية وحتى مجيء بايدن انه يريد سلاما كما تنظر اليه الولايات المتحدة والسعودية.

واكد على انهم فشلوا في الحرب بقولهم انهم يريدوا ان تكون طاولة المفاوضات يمنية يمنية وهذا يخالف ويتجاوز الواقع.

وشدد على انه عندما يقول بايدن بان تفاهمات الهدنة بدفع من الولايات المتحدة فهذا حقيقي لان بدية من هذه الهدنة هي برغبة من واشنطن للسعودية لتجميد الحرب خلال التدافع الغربي الروسي في اوكرانيا.

واشار الى ان هذا يؤكد على الحرب والحصار لم تؤدي الى نتيجة وفشلت تماما وهذه الهدنة هي محاولة فقط لتجنب الاضرار.

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