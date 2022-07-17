ليبيا تستأنف تصدير النفط من موانئ البلاد بعد توقف دام 3 أشهر

العالم - ليبيا

وبحسب ما نشره موقع "الشرق الأوسط"، مساء الأحد، أضافت المؤسسة "أن مجلس إدارتها هو المجلس الشرعي والوحيد، وإنه لم ولن يخضع لإجراءات إقالة غير قانونية من حكومة منتهية الولاية".

وأعادت ليبيا مجدداً فتح الموانئ والحقول النفطية واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير جنوب وشرق البلاد، بعد توقف دام نحو 3 أشهر، عقب اجتماع الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، مع أعيان وحكماء منطقة الهلال النفطي، وسط ترحيب محلي ودولي.

وكانت الأزمة قد أججت الصراع في ليبيا مجدداً، وعينت حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمس، فرحات بن قدارة رئيساً جديداً للمؤسسة الوطنية للنفط، بمقرها في العاصمة طرابلس، خلفاً لرئيسها السابق مصطفى صنع الله، الذي رفض إطاحته من منصبه الذي يتولاه منذ عام 2014.

وتعهد بن قدارة فور توليه منصبه يوم الخميس الماضي، العمل على عودة تصدير النفط إلى أقصى المستويات الممكنة، وإعادة الإنتاج في الفترة القريبة القادمة.