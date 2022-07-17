المنتخب الايراني يبقي على مدربه الكرواتي

العالم - فار

بعد أن تعالت قبل عدة ايام الاصوات باقالة مدرب المنتخب الوطني الكرواتي دراغان سكوجيج من منصبه ،و بروز أسماء جديدة لخلافته ،من المدربين المحليين و حتى الأجانب، أعلن الاتحاد الايراني لكرة القدم اليوم وبشكل رسمي ابقاء سكوجيج على رأس الادارة الفنية للمنتخب حتى نهاية عقده الذي ينتهي عام الفين و ثلاثة و عشرين.

قرار الابقاء على سكوجيج اثار جدلا داخل اللجنة الفنية للاتحاد خاصة بعد أن توصلت اللجنة و بعد اجتماعين مع اعضاء الاتحاد باقالة المدرب الكرواتي و المجيء بمدرب محلي نظرا للمدة القصيرة المتبقية حتى انطلاق العرس الكروي العالمي.

واستضاف برنامج "فار" علی شاشة قناة العالم الاخبارية المدرب القدير و صاحب انجازات في الكرة الإيرانية والملقب بالاستاذ -الكابتن "مجيد جلالي".