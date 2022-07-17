لبنان: 10 قتلى و8 جرحى في 9 حوادث خلال 24 ساعة

العالم ـ لبنان

هذا وتسود بلدة عرسال شمال شرق لبنان اليوم الاحد حالة من الصدمة بعد الحادث المأساوي الذي أدى الى مقتل 8 أشخاص بينهم 7 من عائلة واحدة من آل الفليطي جراء انزلاق شاحنة محملة بأكثر من 40 طنا من الصخور على طريق (عقبة الجرد) شرق البلدة، حيث اصطدمت بسيارة من نوع (بيك أب) تقل المواطنين الثمانية بعد عودتهم من العمل في أحد حقول البلدة، كما اجتاحت الشاحنة عددا من السيارات.

وشيعت بلدة عرسال وقرى البقاع الشمالي ضحايا مجزرة الشاحنة المحملة بالصخور الى مثواهم الاخير في جبانة بلدة عرسال وشارك في التشييع الالاف من ابناء البلدة والقرى المجاورة، في عزاء جماهيري حاشد لف بلدة عرسال بالسواد حدادا على سقوط ضحايا أبرياء معظمهم من عائلة كانوا قادمين من قطاف الكرز في جرود عرسال وقبل ان تجتاحهم سيارة محملة بالصخور.

وكان سائق الشاحنة التي يقودها محمد ديب غدادة الذي التحق بقافلة الضحايا اليوم قد فقد السيطرة على الشاحنة بعد فقدان كوابحها في نزلة عقبة الجرد في عرسال، ما أسفر عن اجتياح عدد من السيارات ومنزل لآل الفليطي قبل أن تحترق الشاحنة.

وبحسب معلومات صحافية، فإن الشاحنة اصطدمت بعدد من السيارات إلى جانب صهريج مخصص لنقل المياه الذي اصطدم بدوره بجدار أحد المنازل أيضا.

وعلى الفور، هرع أبناء البلدة وسيارات الإسعاف إلى المكان، وقد أفيد عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى فضلا عن وجود عدد من المفقودين.

وفي السياق حذر ميشال مطران، مؤسس غرفة التحكم المروري في لبنان، من ازدياد عدد الصدامات المرورية، واصفا إياها بالأعلى في العالم من حيث عدد الضحايا.

وقال مطران على حسابه الخاص في موقع تويتر: غرفة التحكم المروري تتحول إلى ورقة نعي، ووفاة 5 أشخاص يوميا في بلد يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة، يعني أننا نخسر 30 شخصا لكل 100 ألف نسمة، مما يدل أننا نتصدر دول العالم في عدد قتلى الحوادث المرورية.

وتعليقا على التغريدة الصادمة، قال الخبير في شؤون السلامة المرورية كامل ابراهيم إذا احتسبنا عدد القتلى في لبنان خلال اليوم الواحد، 5 ضحايا يصير العدد 150 في الشهر الواحد، أي ما يساوي 1800 ضحية في السنة الواحدة .

وتابع: وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية الأخيرة يعتبر هذا الرقم كبير جدا ويتصدر عدد ضحايا حوادث السير في العالم.

من جانبه، وصف زياد عقل مؤسس جمعية اليازا التي تعنى بالتوعية من حوادث السير، النسب المرتفعة للحوادث المرورية بالمقلقة!

وأضاف عقل: ازداد وضع الطرق في لبنان سوءا، نتيجة ازدياد أعمال الحفر على الطرق كافة، بالإضافة لجرائم سرقة أغطية المجاري الصحية التي تباع في سوق الخردة، ما يؤدي إلى وجود حفر فجائية أمام السائق.

وتابع عقل: الخطر زاد بسبب توقف الإشارات الضوئية عند التقاطعات، وخاصة في شوارع بيروت بعد تراجع القدرة الشرائية للجهات المعنية، في ظل ارتفاع سعر الدولار.

وأوضح عقل أن السلامة المرورية لم تؤخذ بجدية أساسا، فنحن أمام شلل تام في هذا القطاع، وقد عدنا لحقبة التسعينيات، وخاصة بعد توقف معاينة السيارات ميكانيكيا، وهذا يؤشر على فشل الدولة بشكل ذريع في القيام بواجباتها.