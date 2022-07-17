الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

محافظ نينوى يطالب الحكومة العراقية بالاحتجاج على القصف التركي

محافظ نينوى يطالب الحكومة العراقية بالاحتجاج على القصف التركي
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

كشفت محافظة نينوى في العراق، اليوم الأحد، تفاصيل عن القصف بطائرة مسيرة الذي استهدف عجلة في حي التنك بالمحافظة، فيما أشارت إلى أن هوية الطائرة "تركية".

العالم - العراق

وقال محافظ نينوى، نجم الجبوري، في بيان إن "طائرة مسيرة قامت في الساعة الثانية وعشرين دقيقة من بعد ظهر اليوم باستهداف عجلة مدنية غرب مدينة الموصل مما أدى الى مقتل أربعة أشخاص وامرأة، تم التعرف على سائق السيارة اما الثلاثة والمرأة فمجهولي الهوية".

وبين الجبوري، أن "تحقيقات الأجهزة الأمنية في نينوى أثبتت أن الطائرة المسيرة تركية الهوية".

وأتم محافظ نينوى، "إننا ندين هذا الاستهداف بشدة والذي يعرض أمن هذه المحافظة التي بدأت تتعافى من آثار عصابات داعش لعدم الاستقرار ويعرض مواطنيها للخطر ونطلب من الحكومة العراقية الاحتجاج على مثل هذا العمل لدى الحكومة التركية".

وأعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في منطقة كردستان العراق، في وقت سابق من اليوم الأحد، مقتل 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني؛ جراء قصف تركي في محافظة نينوى.

روابط ذات صلة

مكافحة إرهاب كردستان العراق تصدر بياناً بشأن القصف التركي في نينوى

العراق: استشهاد 3 مدنيين في الموصل بقصف يرجح انه تركي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المنتخب الايراني يبقي على مدربه الكرواتي

'الموت في الماء النقي' يحصد الجائزة الأولى من مهرجان ماليزيا السينمائي

مباحثات إيرانية فنزويلية لتوسيع التعاون العلمي بين البلدين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-07-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 17-07-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 17-07-2022