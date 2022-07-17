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انفصال المئات من أعضاء زمرة المنافقين في ألبانيا

انفصال المئات من أعضاء زمرة المنافقين في ألبانيا
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد قاض ألباني أن أكثر من 400 من أعضاء زمرة المنافقين الإرهابية انفصلوا عن هذه المنظمة، وأن قادة هذه الزمرة يلجأون إلى السلطات الأمنية الألبانية لمهاجمة الهاربين والمنشقين عنهم.

العالم - أوروبا

بينما كان تنظيم داعش وجبهة النصرة يقتلان جنودهما الهاربين في سوريا، يحدث هذا بطريقة مختلفة في ألبانيا. تستعين جماعة المنافقين الإرهابية بالسلطات الأمنية في ألبانيا لمهاجمة المنشقين والمنشقين عنهم. تقاتل مجموعة المنافقين من ألبانيا باسم الكيان الصهيوني فيما يسمى بالحرب بالوكالة مع إيران.

تدعي هذه المنظمة الإرهابية أن إيران خططت لمهاجمتها في آذار / مارس 2018 واستخدمت هذا التبرير بمساعدة النظام الصهيوني لطرد سفير إيران من ألبانيا. مريم رجوي غاضبة بشكل خاص من المنشقين عن طائفتها. لقد هرب الكثير من الإيرانيين المخدوعين، من مجموعة المنافقين ويعيشون الآن بحرية في ألبانيا. وقد خلق هذا أزمة هوية كبيرة للمنافقين لأن مثل هذه الانقسامات ستؤدي إلى موت التنظيم الإرهابي. تزعم مريم رجوي وزوجها الأول مهدي أبريشمجي أن هؤلاء الهاربين والهاربين يدعمهم عدد من الألبان.

في 15 يوليو ، تمكنت مريم رجوي من إقناع المدعي الألباني فلاديمير مارا والقاضي إتلوفا ديدا بمداهمة منازل الهاربين الإيرانيين. أثناء التفتيش ، لم تجد الشرطة أي شيء غير قانوني. وأظهرت مذكرة التفتيش التي أصدرها القاضي إيتلو ديدا أن 400 عضو قد غادروا المنظمة وأن 300 مقاتل أجنبي هربوا بأنفسهم إلى الاتحاد الأوروبي. وبسبب ضغوط اللوبي الصهيوني ، لا تسجن السلطات الألبانية قادة هذه المنظمة الإرهابية الذين تم ضبطهم وهم يهربون المخدرات والأشخاص إلى أوروبا ويقومون بغسيل الأموال.

يعتقد منتقدو سياسة الحكومة الألبانية أنه حتى لو كانت مريم رجوي تكسب المال من خلال الإباحية ، فعليها توضيح مصدر دخلها قبل أن تتمكن من الإيداع في البنوك الألبانية.

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انفصال المئات من أعضاء زمرة المنافقين في ألبانيا

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