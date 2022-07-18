مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال في حي الطيرة برام الله + فيديو

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومون أطلقوا النار بكثافة تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها لحي الطيرة في مدينة رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس أطراف حي الطيرة بمدينة رام الله، من جهة بلدة عين قينيا الواقعة شمال غرب المدينة.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال نصب حاجزا عسكريا على الطريق الرابط بين حي الطيرة وبلدة عين قينيا، ومنع المركبات من الوصول إلى الحي.

ويُشار إلى أنه في الآونة الأخير توسعت المواجهات التي يخوضوها مقاومو سرايا القدس في الضفة المحتلة، لتشمل مدن رام الله وطوباس وطولكرم وقلقيلية.

وتشهد مدينتي جنين ونابلس المحتلتين مواجهات شبه يومية بين مقاومين من سرايا القدس في كتيبتي جنين ونابلس، وقوات الاحتلال التي تقتحم المدينتين بهدف اعتقال بعض المقاومين أو تنفيذ عمليات اغتيال بحقهم.

وكانت أعلنت كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، انطلاقة عملها الجهادي بتصديها لقوات الاحتلال الصهيوني، التي اقتحمت مدينة طوباس بالضفة المحتلة، صباح امس الأحد.

وأكدت كتيبة طوباس، انطلاق عملها الجهادي المبارك في هذا الاشتباك الذي خاضه مجاهدوها مع قوات الاحتلال والذي أدى إلى إصابة وإعطاب آليات الاحتلال بشكل مباشر.

وشددت الكتيبة، على مضيها في الجهاد والمقاومة ومشاغلة العدو حتى النصر والتحرير، وأن سلاحها مشرع وجهادها مستمر.