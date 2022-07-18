أمير عبداللهيان يثمن جهود العراق لتعزيز الحوارات الإقليمية

العالم - ايران

جاء ذلك في اتصال هاتفي لوزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين ، مساء الاحد، جرى خلاله البحث حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العلاقات الثنائية ، وكذلك بعض القضايا الإقليمية ، بما في ذلك المحادثات بين طهران والرياض.

وفي هذا الاتصال الهاتفي ، هنأ أمير عبداللهيان نظيره العراقي بعيدي الاضحى المبارك والغدير الاغر.

كما ثمن وزير الخارجية الايراني جهود العراق ودوره البناء في بلورة وتعزيز الحوارات الإقليمية من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة ، مؤكدا استعداد إيران لمواصلة تبادل الآراء والافكار مع العراق من أجل متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك في الأبعاد الثنائية والإقليمية.

من جانبه هنأ وزير خارجية العراق فؤاد حسين ، نظيره الإيراني بالعيد ، واشار إلى حضور العراق قمة جدة الأخيرة ، مستعرضا تقييمه لهذا الاجتماع.

وصرح وزير خارجية العراق بأن حكومة بلاده أجرت المحادثات والمشاورات اللازمة للتعاون الإقليمي في قمة جدة ، وأن بلاده ستواصل جهودها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.