من هو الكذّاب ؟

العالم - سبورتي

رفض الرئيس الامريكي جو بايدن رواية وزير الدولة السعوي للشؤون الخارجية عادل الجبير بشأن كيفية إثارته قضية خاشقجي خلال اللقاء مع المتهم الاول في الجريمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

وكان بايدن قد قال للصحفيين بعد اجتماعه مع ولي العهد السعودي يوم الجمعة الماضي : فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، أثرته في بداية الاجتماع، وأوضحت ما كان رأيي في ذلك وقتها وكيف أراه الآن، أشرت إلى أنه مسؤول .

هذا فيما قال الجبير في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" السبت إنه "لم يسمع هذه العبارة بالذات" من بايدن فيما يخص إلقاءه اللوم على ولي العهد بمقتل خاشقجي.