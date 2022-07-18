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الديمقراطي يكشف عن أبرز ملفات اجتماع رؤساء الكتل السياسية اليوم

الديمقراطي يكشف عن أبرز ملفات اجتماع رؤساء الكتل السياسية اليوم
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني مساء أمس الأحد، عن أبرز ملفات اجتماع رؤساء الكتل السياسية المقرر عقده اليوم الاثنين، في مبنى البرلمان، فيما دعا الإطار التنسيقي إلى عدم الضغط على الكرد بشأن منصب رئيس الجمهورية.

العالم - العراق

وقال النائب عن الكتلة جياي تيمور في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ستشارك غدا (اليوم الاثنين) باجتماع رئاسة البرلمان مع الكتل السياسية في مبنى البرلمان".

وأوضح تيمور ان "الاجتماع سيبحث موضوع اختيار رئيس الجمهورية وتحديد موعد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية اضافة الى تكليف الاطار التنسيقي باختيار رئيس الوزراء باعتباره الكتلة الاكبر".

وأضاف، أن "منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي ويجب اختيار شخصية للمنصب"، داعيا الاطار التنسيقي الى "عدم الضغط على الكرد بشأن منصب رئيس الجمهورية".

وأكد أن "الحزبين الكرديين لم يتفقا حتى الان على منصب رئيس الجمهورية"، لافتا الى أن "هناك اجتماعا حاسما مرتقبا بين الحزبين لحسم المرشح".

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الديمقراطي يكشف عن أبرز ملفات اجتماع رؤساء الكتل السياسية اليوم

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