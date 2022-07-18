شاهد.. اجواء إحيا "عيد الغدير" في النجف الاشرف

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وشهدت مدينة النجف الاشرف في ليلة عيد الغدير الاغر إحتفالات واسعة، وتوزعت مظاهر الزينة ورفعت لافتات تجديد العهد والولاء لخلفية رسول الله الامام "علي بن ابي طالب" عليه السلام، كما اكتظ المرقد الطاهر باعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المحافظات العراقية، ومن خارج العراق لاحياء هذه المناسبة العطرة.

وقال زائر من السعودية: "نجن جئنا من ا لسعودية لنجدد البيعة مع امير المومنين سلام الله عليه، ونسير على نهج امير المومنين الحق".

وقال زائر من البحرين: نحن جئنا من البحرين حتى نشارك في احياء ليلة الغدير، في مرقد الامام علي عليه السلام، ونبارك هذا العيد للامة الاسلامية جميعا".

العتبة العلوية المقدسة، والحكومة المحلية في النجف الاشرف، استنفرت طاقاتها لتسهيل حركة الزائرين كما شاركت عشرات المواكب الحسينية في تقديم أنواع الخدمات للزائرين.

وقال مدير اعلام قيادة شرطة النجف الاشرف العقيد مقداد الموسوي بهذا الشأن: "الخطة الأمنية أمنت عموم المحافظة، مع التكريز على المدينة القديمة ومقبرة وادي السلام، والمرقد الطاهر، كل هذه الأماكن اجري فيها مسح ميداني شامل وكامل، في كل المناحي، وكذلك كان هناك دعم من وزارة الداخيلة في مجال التنظيم، والمرورو وكشف المتفجرات".

ورغم ارتفاع درجات الحرارة الا ان الزيارة، شهدت توافد اعداد كبيرة من الزائرين لإحياء يوم اكمال الدين، واتمام النعمة على المسلمين، والذي وردت فيه الكثير من الاحاديث عن فضل احيائه.

وعبر المشاركون في احياء هذه الزيارة العظيمة عن حب وتولي امير المومنين الامام "علي ابن ابيطالب" عليه السلام، مؤكدين بالسير على نهجه في نصرة الحق ورفض الظلم والظالمين.

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