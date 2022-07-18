الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بكاميرا العالم..

شاهد.. اجواء إحيا "عيد الغدير" في النجف الاشرف

الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أحيا مئات آلاف الزوار من داخل العراق، وخارجه عيد الغدير الأغر في مرقد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف.

العالم - مراسلون

وشهدت مدينة النجف الاشرف في ليلة عيد الغدير الاغر إحتفالات واسعة، وتوزعت مظاهر الزينة ورفعت لافتات تجديد العهد والولاء لخلفية رسول الله الامام "علي بن ابي طالب" عليه السلام، كما اكتظ المرقد الطاهر باعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المحافظات العراقية، ومن خارج العراق لاحياء هذه المناسبة العطرة.

وقال زائر من السعودية: "نجن جئنا من ا لسعودية لنجدد البيعة مع امير المومنين سلام الله عليه، ونسير على نهج امير المومنين الحق".

وقال زائر من البحرين: نحن جئنا من البحرين حتى نشارك في احياء ليلة الغدير، في مرقد الامام علي عليه السلام، ونبارك هذا العيد للامة الاسلامية جميعا".

العتبة العلوية المقدسة، والحكومة المحلية في النجف الاشرف، استنفرت طاقاتها لتسهيل حركة الزائرين كما شاركت عشرات المواكب الحسينية في تقديم أنواع الخدمات للزائرين.

وقال مدير اعلام قيادة شرطة النجف الاشرف العقيد مقداد الموسوي بهذا الشأن: "الخطة الأمنية أمنت عموم المحافظة، مع التكريز على المدينة القديمة ومقبرة وادي السلام، والمرقد الطاهر، كل هذه الأماكن اجري فيها مسح ميداني شامل وكامل، في كل المناحي، وكذلك كان هناك دعم من وزارة الداخيلة في مجال التنظيم، والمرورو وكشف المتفجرات".

ورغم ارتفاع درجات الحرارة الا ان الزيارة، شهدت توافد اعداد كبيرة من الزائرين لإحياء يوم اكمال الدين، واتمام النعمة على المسلمين، والذي وردت فيه الكثير من الاحاديث عن فضل احيائه.

وعبر المشاركون في احياء هذه الزيارة العظيمة عن حب وتولي امير المومنين الامام "علي ابن ابيطالب" عليه السلام، مؤكدين بالسير على نهجه في نصرة الحق ورفض الظلم والظالمين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كوخافي يهدد ايران قبل توجهه للمغرب

الراعي ينضم الى مطالبي واشنطن بممارسة الضغوط على الاحتلال

بعد 5 أيام من حرائق الغابات.. المغرب يتمكن من محاصرة أغلبها

15 شهيدا وجريحا بانفجار قنابل من مخلفات العدوان في اليمن

ماذا تعرف عن نفق سكة الحديد اللبناني الذي تحتله "اسرائيل"؟

4 شقيقات سوريات يحققن النجاح بالثانوية العامة في يوم واحد