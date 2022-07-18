لافروف: خبراء حلف الناتو يوجهون القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي

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وقال لافروف، "على ما يبدو فإن المدربين والمدفعيين في الناتو يوجهون القوات الأوكرانية والكتائب النازية على الأرض في أوكرانيا.

وأضاف لافروف، "أرجو أن يكون بين الأوروبيين سياسيون مسؤولون يدركون العواقب المحفوفة بالمخاطر" لمثل هذه الخطوات.

كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الأسبوع الماضي، قال إن التركيز حاليا على دعم أوكرانيا عسكريا وليس على مسألة انضمامها للحلف.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.