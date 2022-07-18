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مصرع 4 أشخاص إثر اصطدام طائرتين في لاس فيغاس بالولايات المتحدة

مصرع 4 أشخاص إثر اصطدام طائرتين في لاس فيغاس بالولايات المتحدة
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الأمريكية، عن مقتل 4 أشخاص بحادث اصطدام طائرتين في مطار شمال لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

العالم - منوعات

وأكدت إدارة الإطفاء في نيفادا في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي، "تويتر"، أنه قد "تم الإبلاغ عن أربع وفيات حتى الآن".

وبحسب شبكة "سي بي إس"، فقد كانت طائرة "بايبر PA-46"، ذات المحرك الواحد، تستعد للهبوط عندما اصطدمت بطائرة "سيسنا 172".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إن "بايبر تحطمت في حقل شرقي رانواي، وسقطت سيسنا في بركة لتجميع المياه". مشيرة إلى أنه "كان على متن كل طائرة شخصان".

وقالت إدارة الطيران في مقاطعة كلارك في بيان، "إنه لم يكن هناك ناجون".

ويشارك المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في التحقيق في الحادث.

وقالت إدارة الطيران، إنه بعد ساعات من الحادث المميت، ظل المطار مفتوحا أمام الحركة الجوية مع إغلاق مدرجين حتى المساء للسماح للمحققين بالعمل في مكان الحادث.

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مصرع 4 أشخاص إثر اصطدام طائرتين في لاس فيغاس بالولايات المتحدة

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