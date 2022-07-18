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شاهد.. كاميرا العالم ترصد اجواء كربلاء المقدسة في "عيد الغدير"

الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

أحيا العراقيون في كربلاء المقدسة مناسبة "عيد الغدير" الأغر، الذي اكمل الله فيه دين الاسلام، حيث أعلن رسول الله في هذا اليوم المبارك، الامام علي ابن ابيطالب عليه السلام الخليفة من بعده.

العالم - مراسلون

وافاد مراسل العالم في العراق، أن العراقيين اعتادوا يوم عيد الغدير الارتياد الى المراقد المقدسة لإحياء هذا العيد الاغر في رحاب مراقد اهل البيت عليهم السلام، من أجل تجديد العهد والولاء مع نهج وسيرة الامام علي عليه السلام.

ورصدت كاميرا قناة العالم الاخبارية في هذا العيد الاغر جانب من اجواء مدينة كربلاء المقدسة ومرقد الامام الحسين عليه السلام، واخيه ابوالفضل العباس، حيث توافد الزوار من داخل العراق وخارجه من السعودية والبحرين، وايران من اجل إحياء هذه المناسبة الكريمة في رحاب سبطي الامام علي عليه السلام.

هذا وشهدت مدينة النجف الاشرف في ليلة عيد الغدير الاغر إحتفالات واسعة، وتوزعت مظاهر الزينة ورفعت لافتات تجديد العهد والولاء لخليفة رسول الله الامام "علي بن ابي طالب" عليه السلام، كما اكتظ المرقد الطاهر باعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المحافظات العراقية، ومن خارج العراق لاحياء هذه المناسبة العطرة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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