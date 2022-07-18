الاحتلال يقتحم أحياء بالضفة ويعتقل 10 شبان والمقاومة تتصدى

العالم - فلسطين

وداهمت قوات الاحتلال بالدوريات العسكرية حي سطح مرحبا، وحي الطيرة، بعد اقتحامها لقرية عين قينيا المجاور لحي الطيرة.

وجاء الاقتحام بعد اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي مساء أمس.

وتقتحم قوات الاحتلال الحي باستمرار لتأمين اقتحام المستوطنين لأطرافه بذريعة وجود مناطق أثرية وقبور يهودية في المنطقة الغربية من الطيرة.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله، وهم: محمد عبد الله نخله (21 عاما)، موسى عيسى شراكة (19 عاما)، وسلام شحادة الطيراوي (18 عاما)، وذلك بعد تفتيش منازلهم، ونقلوا إلى جهة مجهولة.

وشهد المخيم مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق القنابل الغازية والرصاص المعدني دون وقوع إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ليلة أمس، ثلاثة مواطنين من بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية أن قوة عسكرية إسرائيلية أوقفت مركبة قرب قرية وادي فوكين غرب بيت لحم، وفتشتها، واحتجزت ركابها قبل أن تعتقلهم، وهم: الأسير المحرر، رئيس بلدية الدوحة سابقًا رأفت نافذ جوابرة، وعلاء علي الصطافي، وباسل عبد الفتاح الجابري.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ضياء عمرو، وحمزة عمرو من دورا، وعمر برقان من الخليل، فيما اعتقلت حامد جاسر من بيتا جنوب نابلس.